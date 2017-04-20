Рустам Минниханов прибыл в Иран

В Иран с двухдневным рабочим визитом прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня глава РТ должен принять участие в деловом форуме о развитии татарстано-иранского сотрудничества. Также запланированы встречи с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири и министром информационно-коммуникационных технологий, сопредседателем Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Махмудом Ваези.

Завтра у Минниханова также состоятся рабочие визиты. В городе Мешхеде президент Татарстана встретится с губернатором провинции Хорасан-Резави Али Реза Рашидияноми и председателем фонда «Астан Кудс Резави» Сеидом Ибрагимом Раиси. Он посетит Мешхедский университет имени Фирдоуси, архитектурный комплекс Имама Резы, а также Торгово-промышленную палату Мешхеда.