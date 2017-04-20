В Турции поставили точку в спорах о референдуме

В Турции поставили точку в спорах относительно результатов голосования на прошедшем 16 апреля референдуме.
Высшая избирательная комиссия Турции 10 голосами «за» и 1 «против» отказалась аннулировать итоги конституционного референдум.
Представители трех политических партий Турции (Республиканской народной партии, Демпартии народов и «Родины») ранее обратились в Высшую избирательную комиссию с требованием аннулирования итогов референдума.
Также оппозиционные силы заявляли, что референдум прошел с «полным нарушением норм законодательства».