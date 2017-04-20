Израиль: возле тюрьмы с голодующими мусульманами разведут барбекю

В Израиле накаляется обстановка в связи с объявленной несколько дней назад заключенными мусульманами голодовкой, которую уже назвали «интифадой заключенных».

Одни из главных требований – это улучшение условий содержания в тюрьмах и возобновление свиданий с родственниками.

Между тем, сионистские власти никак не реагируют на массовую голодовку, к которой, по некоторым данным, присоседилось около 1500 заключенных палестинцев.

«Если их требования не будут соблюдены, к забастовке присоединятся еще больше заключенных. Мы попросили международное сообщество и ООН немедленно вмешаться. Если хоть один из заключенных умрет, это может привести к новой интифаде», - заявил глава Ассоциации палестинских заключенных Исса Караке.

Игнорирование со стороны сионистского режима протеста заключенных мусульман находит поддержку у представителей крайних взглядов. Так, сегодня молодежное движение национально-религиозного политического блока «Ихуд леуми» («Национальное единство») решило в издевательской форме отреагировать на «интифаду заключенных».



В полдень они намерены собраться у стен иерусалимской тюрьмы, где проходит голодовка, и развести барбекю.

Моральные уроды из числа националистов хотят запахом еды сломить дух голодающих, а также поддержать правящий режим не уступать заключённым мусульманам.