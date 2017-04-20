Доказано - Асад сбросил отравляющий газ зарин

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю подтвердил факт использования отравляющего газа зарин или его аналога 4 апреля в Идлибе. Об этом сообщает Reuters.

Данные были получены после проведения необходимых анализов.

Напомним, что 4 апреля в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб асадитские самолеты сбросили бомбы с отравляющим газом. Погибло по некоторым данным до 100 человек, более 200 получили ранения.

В ответ на действия Асада США нанесли удар по военной базе Шайрат.