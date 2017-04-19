В Татарстане начался суд над группой мусульман

В Татарстане начался процесс над группой мусульман, которых обвиняют в участии в деятельности «Джамаат Таблиг» (запрещено в России). Дело рассматривается в городском суде Набережных Челнов.

По делу проходят 9 человек: 29-летний Мубаракзян Вафин, 41-летний Салават Баязитов, 44-летний Ильгиз Загидуллин, 35-летний Марат Шарифуллин, 37-летний Ренат Насретдинов, 53-летний Гаяр Судияров, 45-летний Рамиль Султанов, 43-летний Ленар Зиятдинов и 28-летний Хадятулло Хасанов.

В октябре прошлого года силовики провели обыски в домах обвиняемых, после чего их задержали.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Журналистов на него не допустили.

Сообщается, что рассмотрение дела будет проходить в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия, без фактического исследования доказательств.

Вероятно, приговор будет вынесен в ближайшие дни.