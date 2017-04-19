В Турции вновь введен режим ЧП

Турецкое правительство одобрило предложение Совета национальной безопасности о продлении режима чрезвычайного положения в стране.

Режим ЧП будет продлен уже в третий раз сроком на три месяца.

Запрос на утверждение этого решения направлен в парламент. Об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

«Есть рекомендация Совета национальной безопасности о продлении режима ЧП еще на три месяца. Мы приняли это решение. В среду оно поступит на утверждение в парламент», — сказал Куртулмуш журналистам в Анкаре.