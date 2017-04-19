ООН: скоро Газа станет непригодной для жизни

ООН опасается, что ситуация в секторе Газа близится к катастрофической. Координатор программы гуманитарной помощи ООН палестинцам Роберт Пайпер заявил, что последний энергетический кризис может стать для сектора Газа «переломным моментом», после которого анклав станет непригодным для жизни почти 2 млн. его жителей.

«ООН уже несколько лет предупреждает о том, что накапливающиеся в секторе Газа хронические проблемы приближают переломный момент, когда она станет непригодной для жизни», — сказал Пайнер.

Кроме того, что в секторе Газа закрылась после долгов единственная электростанция, есть и другие проблемы. Это высочайший уровень безработицы – 42% и дефицит пресной воды — по данным ООН 4 из 10 жителей Газу имеют доступ к питьевой воде лишь 5-8 часов каждые два-три дня.