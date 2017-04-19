Голубой треугольник: геи кремлевские, либеральные и "чеченские"

(На фото - Николай Алексеев)

Николай Алексеев, лидер "кремлевских геев" (не фактических, а лишь малой их части - открытых, но при этом поддерживающих власть) подал в суд на либеральных защитников геев из "Новой газеты" из-за скандала с т.н. "чеченскими геями".

«Подали иск против «Новой газеты» в Басманный районный суд Москвы о защите чести и достоинства в связи с двумя публикациями по «преследованию геев в Чечне». Вторым шагом станет официальная просьба к Следственному комитету России обвинить «Новую газету» в клевете на основании российского уголовного кодекса», - заявил Алексеев.

Поясним, что "Новая газета" фактически выставила кремлевского гея Алексеева невольным виновником "геноцида чеченских геев", заявив, что он начался после того, как Алексеев призвал провести гей-парад в Чечне. Поэтому кремлевский гей теперь оправдывается перед своими собратьями и обвиняет либеральных геев в том, что они все выдумали, и никакого "геноцида геев" в Чечне нет.