В Израиле идет массовая голодовка палестинцев

Заключённые палестинцы на днях объявили голодовку с требованием, в частности, улучшить условия содержания. К голодающим хотели попасть на свидание родственники. Однако, Управление тюрем Израиля запретило объявившим голодовку палестинским заключенным встречаться со своими семьями и адвокатами. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на главу НПО «Клуб палестинских заключенных» Кадура Фарис.

Как он рассказал, руководство израильских тюрем объясняет свое решение чрезвычайной ситуацией в тюрьмах, где продолжается массовая голодовка.

Глава НПО назвал решение Управления тюрем Израиля методом наказания палестинцев, объявивших голодовку.

«Накануне, то есть в первый день голодовки, организаторы акции были переведены в другие тюрьмы и помещены в одиночные камеры», - сказал Фарис.

Напомним, 17 апреля около двух тысяч палестинских заключенных в израильских тюрьмах объявили голодовку, требуя улучшить условия своего содержания.