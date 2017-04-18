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В Турции упал полицейский самолет

18 апреля в 19:15 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Турции потерпел крушение полицейский самолет. Инцидент произошел на востоке страны в  провинции Тунджели.

Причиной катастрофы, вероятно, стал сильный ветер. На борту, по предварительным данным, находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи сегодня потерпел катастрофу вертолет, принадлежащий органам безопасности страны.

Как рассказал губернатор провинции, связь с вертолетом прервалась уже через десять минут после взлета.

«По предварительным данным, причиной аварии могли стать погодные условия», — сообщили власти Тунджели. В это время  в данной местоности был сильный туман и шел дождь.

При поддержке губернатора в провинции проводится спасательная операция. На место крушения уже отправлены поисково-спасательные команды.  

Автор: Нуруль Иман
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