В Турции упал полицейский самолет

В Турции потерпел крушение полицейский самолет. Инцидент произошел на востоке страны в провинции Тунджели.

Причиной катастрофы, вероятно, стал сильный ветер. На борту, по предварительным данным, находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи сегодня потерпел катастрофу вертолет, принадлежащий органам безопасности страны.

Как рассказал губернатор провинции, связь с вертолетом прервалась уже через десять минут после взлета.

«По предварительным данным, причиной аварии могли стать погодные условия», — сообщили власти Тунджели. В это время в данной местоности был сильный туман и шел дождь.

При поддержке губернатора в провинции проводится спасательная операция. На место крушения уже отправлены поисково-спасательные команды.