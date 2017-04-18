Камиль Самигуллин будет заведовать муфтиятом еще 1 срок

В понедельник в Татарстане выбирали муфтия. Съезд мусульман республики во второй раз избрал главу ДУМ РТ Камиля Самигуллина. Его кандидатура была единственной на выборах.



Как сообщает пресс-секретарь Духовного управления мусульман Татарстана Резеда Закирова, пост главного казыя региона сохранил за собой Джалиль Фазлыев. Он занимает этот пост уже два десятилетия.



Первым заместителем муфтия Татарстана на съезде был избран имам-мухтасиб Советского района Казани Рустем Валиуллин.



Напомним, что Камиль Самигуллин избран муфтием впервые 17 апреля 2013 года. Соответственно, вчера его переизбрали на второй срок.