В Татарстане появится мусульманское телевидение

В течение этого года в Татарстане планируется появление еще одного мусульманского телевидения. Об этом сообщил советник муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин.

Предполагается, что первое время вещание канала будет проходить в Интернете, а в дальнейшем перейдёт на кабельное вещание.

«О создании мусульманского телевидения говорилось уже давно. Наконец, мы приняли это решение. Сейчас мы прорабатываем вопрос контента», - сказал Хамидуллин.

Рассчитывается, что новый проект потребует минимальных финансовых затрат и будет реализован силами ДУМ РТ.