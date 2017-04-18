Общество

В Татарстане появится мусульманское телевидение

18 апреля в 16:06 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В течение этого года в Татарстане планируется появление еще одного мусульманского телевидения. Об этом сообщил советник муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин.

Предполагается, что первое время вещание канала будет проходить в Интернете, а в дальнейшем перейдёт на кабельное вещание.

«О создании мусульманского телевидения говорилось уже давно. Наконец, мы приняли это решение. Сейчас мы прорабатываем вопрос контента», - сказал Хамидуллин.

Рассчитывается, что новый проект потребует минимальных финансовых затрат и  будет реализован силами ДУМ РТ.

Автор: Нуруль Иман
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