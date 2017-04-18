В Татарстане появится мусульманское телевидение

В течение этого года в Татарстане планируется появление еще одного мусульманского телевидения. Об этом сообщил советник муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин.
Предполагается, что первое время вещание канала будет проходить в Интернете, а в дальнейшем перейдёт на кабельное вещание.
«О создании мусульманского телевидения говорилось уже давно. Наконец, мы приняли это решение. Сейчас мы прорабатываем вопрос контента», - сказал Хамидуллин.
Рассчитывается, что новый проект потребует минимальных финансовых затрат и будет реализован силами ДУМ РТ.