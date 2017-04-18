Сионисты уничтожают дома Аллаха

Сионистский режим уничтожает мечети в оккупированном Иерусалиме. Недавно власти издали указ о сносе мечети в Сильване, одном из районов оккупированного города. Об этом сообщает Middle East Monitor.

Сносу подлежит мечеть Абдуллы Ас-Санави на востоке Иерусалима. Сионистские власти объясняют свое решение тем, что она якобы была построена без разрешения на строительство.

Член комитета обороны Сильвана Фахри Абу Диаб пояснил, что мечеть была построена несколько лет назад на земле вакфа на деньги пожертвования. Дом Аллаха принимал прихожан района Дэйр Ас-Сунна, в котором проживает около 4000 человек.

В целом, политика режима направлена на воспрепятствование возведению мечетей. Так, разрешения на их строительство в Иерусалиме получить практически невозможно, несмотря на то, что в городе проживают мусульмане, которые нуждаются в этих мечетях.