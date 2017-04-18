Асадиху выгонят из Британии

Члены парламента Великобритании призывают лишить жену убийцы сирийского народа Башара Асада британского гражданства. Это является ответом на поддержку ею асадитского правительства, которое ведет жесткую войну против собственного народа.

Том Брейк, член парламента от либерально-демократической партии, 16 апреля обвинил Асму Асад в использовании своего профиля в социальной сети для защиты «варварского режима».

«Если Асма продолжит защищать смертоносные действия режима Асада, британское правительство обязано будет лишить ее гражданства или доказать, что ее действия не наносят серьезного ущерба основным интересам Соединенного Королевства», – сказал Брейк.

Отметим, что Асма Асад, бывший инвестиционный банкир, вышла замуж за Асада в 2000 году. Она родилась в Лондоне в семье выходцев из Сирии.