В Казани задержали мусульман за «Джамаат Таблиг»

Силовики Татарстана рапортовали о задержании двух членов организации «Джамаат Таблиг» (запрещена в РФ). Как и принято в таких случаях, обвинение, предъявляемое мусульманам, шаблонное - «вербовка адептов».

Операция по задержанию проходила в Казани 18 января, однако, обнародовали информацию силовики на следующий день. В сообщении пресс-службы ФСБ заявляется о деятельности арестованных мусульман, что те якобы находили «адептов в окружении религиозных мусульманских молитвенных сооружений».

В ходе обысков, проводимых в домах мусульман, силовики обнаружили «документальные материалы, отражающие антиконституционный характер деятельности» задержанных.



Напомним, в конце декабря 2016 года ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали

на территории Московской области семь мусульман по подозрению в участии деятельности «Джамаат Таблиг».