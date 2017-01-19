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В Казани задержали мусульман за «Джамаат Таблиг»

19 января в 19:44 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Силовики Татарстана рапортовали о задержании двух членов организации «Джамаат Таблиг» (запрещена в РФ). Как и принято в таких случаях, обвинение, предъявляемое мусульманам, шаблонное - «вербовка адептов».

Операция по задержанию проходила в Казани 18 января, однако, обнародовали информацию силовики на следующий день.  В сообщении пресс-службы ФСБ заявляется о деятельности арестованных мусульман, что те якобы находили «адептов в окружении религиозных мусульманских молитвенных сооружений».

В ходе обысков, проводимых в домах мусульман, силовики обнаружили  «документальные материалы, отражающие антиконституционный характер деятельности» задержанных.

Напомним, в конце декабря 2016 года ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали
на территории Московской области семь мусульман по подозрению в участии деятельности «Джамаат Таблиг».  

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