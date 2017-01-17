Факты и планы колонизации шиитами Сирии

(На фото - стрелками указаны перемещения населения по религиозному признаку)

В предверии запланированных в Астане мирных переговоров по Сирии представители суннитских оппозиционных сил озвучивают факты и планы политики демографической колонизации страны, осуществляемой шиитами при поддержке режима Асада.

Лябис аль-Нахас, глава отдела внешних сношений движения "Ахрар аш-Шам" говорит о том, что целью Ирана является разорвать северную и южную части Сирии и сделать прилегающие к Ливану ее территории зоной шиитского преобладания.

Мадайя, Забадани, Фуа и Кефрайя являются ключевыми элементами этого плана, и должны быть взяты или удержаны любой ценой. В итоге сунниты должны превратится в меньшинство на всей територии от Дамаска до Хомса.

Абу Мазен Даркуш, бывший командующий Сирийской Свободной Армией в Забадани, который сейчас находится в Вади Баради под Дамаском, рассказывает, что районы, прилегающие к крупнейшей суннитской мечети Омеядов в столице Сирии сейчас заселяются шиитами.

По словам Даркуша, множество суннитов были вытеснены и из Хомса, куда на их место заселяются шииты из Ливана и Ирака.

Амир Берхан, возглавляющий больницу в Забадани, рассказывает, что изгнание суннитского населения и привлечение шиитского началось уже в 2012 году, но стало особенно интенсивным, начиная с 2015. По его словам, члены шиитских формирований в разговорах с суннитами, не таясь говорят им, что земля от Дамаска до Хомса "больше не для вас".

Слова не расходятся с делами - в августе прошлого года в Дарайю, на юго-западе Дамаска, откуда было изгнано местное суннитское население, заселили 300 семей иракских шиитов. Конечно, количество пока не ахти какое, но, во-первых, строительство на палестинских землях еврейских поселений с аналогичным количеством жителей громко и решительно осуждается всем миром. Во-вторых, относительная малочисленность колонистов, особенно на первых порах не должна обманывать, так как они по определению ставятся в господствующее положение по отношению к местным жителям, в результате чего демографический баланс постепенно смещается.

Словом, все эти факты говорят о том, что пока Асад будет оставаться заложником Ирана и шиитского интернационала, как это происходит сейчас, ожидать устойчивого перемирия и начала политического диалога в стране не приходится.