В Турции расширят полномочия Эрдогана

Турецкие депутаты приняли в первом чтении законопроект, по которому форма правления республики станет президентской. Об этом сообщает агентство Anadolu.



Текст законопроекта состоит из 18 пунктов и был инициирован правящей Партией справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Если парламентарии проголосуют в пользу нового закона, то существующая почти век парламентская форма правления прекратит свое существование.

Изменения в конституции позволят Эрдогану как президенту страны издавать указы, назначать чиновников и министров. Также он сможет поднять вопрос на референдуме о конституционных изменениях.