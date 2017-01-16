Престарелого мусульманина в колонии отправляют к ВИЧ больным

Родные заключенного мусульманина Ильмира Имаева, осужденного в 2014 году, обеспокоены издевательствами над ним администрацией ИК-5 Алтайского края. 64-летнего пенсионера приговорили в Казани к 3,5 годам колонии де-юре за экстремизм, де-факто за освещение беспредела силовиков в отношении «Чистопольского джамаата».

Общественное движение «За права мусульман» сообщает, что родственникам Имаева в конце декабря стало известно, что он находится в штрафном изоляторе. Кроме этого, руководство исправительной колонии намеревается отправить его в лечебно-исправительное учреждение № 1 по Алтайскому краю. Данное учреждение специализируется по ВИЧ-инфицированным, нарко- и алкозависимым заключенным.

Как передает движение «За права мусульман», в августе 2016 года Имаева уже переводили в ЛИУ-1. После того, как его родственники обратились в надзорные органы, престарелого мусульманина перевели обратно в колонию, откуда он смог связаться с ними. По словам семьи Имаева, тогда он говорил по телефону «несвойственным ему голосом, с надрывом», а также рассказал, что ЛИУ-1 — «самое страшное место во всем Алтайском крае». Причины отправки его в ЛИУ-1 родственникам выяснить не удалось.



Ильмиру Имаеву осталось до освобождения около полугода. Пенсионер был отправлен в колонию-поселения, однако, позже его перевели в колонию общего режима, где определили в СУС (строгие условия содержания), говорится в сообщении движения.

7 января в эту же ИК-5 был доставлен московский активист Ильдар Дадин. В алтайскую колонию он был этапирован из карельской ИК-7 в Сегеже через месяц после того, как заявил о широком применении в колонии пыток. В этой же колонии заключенные мусульмане сообщали о пытках, избиениях и издевательствах над ними со стороны сотрудников исправительного учреждения, а также издевательствами над Кораном – его бросали в разлитый на полу суп.

Примечательно, что ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова оценила алтайскую ИК-5 как одну «из лучших колоний». «Никогда к ней не было нареканий со стороны правозащитников», - заявила омбудсмен.