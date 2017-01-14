Сентиментальный исламофоб расплакался в зале суда

В Финляндии началось судебное разбирательство по исламофобским высказываниям молодого финского политика. Его обвиняют в расизме и ксенофобии. Однако, подсудимый Себастиан Тюнккюнен (Sebastian Tynkkynen) называет свои действия защитой западных ценностей. На заседание по ходатайству исламофоба представителей СМИ не допустили, но он вел прямую трансляцию в Facebook с зала суда. Скандальный политик еще недавно занимал пост председателя молодежного отделения партии "Истинные финны" и выступал с резкими высказываниями в адрес беженцев.

Сторона прокурора обвиняет его в разжигании межнациональной розни. Поводом для преследования исламофоба стал его пост всё в той же мировой соцсети. В своей публикации он требовал искоренить ислам в Финляндии, а также депортировать из страны всех мусульман.

В суде сентиментальный исламофоб не сдержал слез, когда объяснял суду, что все лишь хотел защитить западные ценности.

Местная пресса обратила внимание на внешний вид подсудимого. В суд чувствительный исламофоб пришел в розовых штанах и футболке с надписью "Stay True" ("Оставайся настоящим").

Суд города Оулу вернется к обсуждению дела Тюнккюнена в понедельник, 16 января.