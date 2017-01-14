Тунис накрыл апельсиновый бум

Фермеры Туниса собрали рекордный урожай апельсинов, который составил более полумиллиона тонн. Но апельсиновое достояние находится под угрозой уничтожения, если Тунис не найдет рынок сбыта.

По словам фермеров, за последние пять лет они не собирали более 400 тонн цитрусовых, но этот год удивил даже бывалых земледельцев.



Причиной такого урожая, вероятно, стала сухая погода, позволившая деревьям отцвести в положенные сроки и дать свои плоды без существенных потерь, считают в Межотраслевой группе производителей фруктов.

Тунисский профсоюз работников сельского хозяйства и рыболовной отрасли предупредил, что возможно половина апельсинов будет уничтожена. Как ожидается, Тунис экспортирует лишь 10% собранного урожая цитрусовых.

Выращиваемые в Тунисе тонкокожие и сочные мальтийские апельсины особенно ценятся во Франции. Производители апельсинов рассчитывают увеличить продажи на французском рынке, с этой целью они будут активно продвигать свою продукцию на сельскохозяйственной выставке в Париже, которая пройдет с 25 февраля по 5 марта.