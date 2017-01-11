Hi-Tech мечеть скоро распахнет свои двери

Подходит к концу проект возведения первой мечети в Омане, работающей на солнечных батареях.
Уникальная высокотехнологичная мечеть позволит сэкономить до 60% потребляемой электроэнергии в сравнении с обычными мечетями, использующими обычные источники энергии, сообщает Time of Oman.
Как рассказывает главный инженер проекта Бадр Аль-Хадаби, в «зеленой» мечети они рассчитывают на 40% экономии расхода воды.
«Проект находится на финальной стадии. Мы завершили 90% работ и устанавливаем панели на крышу мечети, лицом к солнцу», – пояснил Аль-Хадаби.
Мусульманский инженер подарил проект высокотехнологичной мечети Султанату Оман совершенно бесплатно.
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