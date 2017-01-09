$ 500 млн Ливан выплатит России за танки и ракеты

Ливан рассчитывает привести в жизнь план покупки российского вооружения, на сумму свыше полумиллиарда долларов. Речь идет о танках и ракетных установках, сообщает государственный министр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

Проект направлен на усиление мощи армии Ливана по средством закупки российского вооружения. Также ливанский чиновник отметил, что реализовываться этот проект должен в ближайшее время «в условиях позитивной атмосферы», ведь, по его мнению, борьба с терроризмом является стратегическим приоритетом двух стран.

Обоюдная заинтересованность Бейрута и Москвы также продиктована взаимоотношениями в нефтегазовой области. «Российские компании были первыми, выступившими с предложениями участвовать в тендерах по нефти и газу наряду с другими, некоторые уже основали консорциум», — отметил Пьер Раффуль.