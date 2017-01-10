Шерали Ризаев - школьник с мужским характером

Бьет четко, бегает быстро, тянется плавно. Одиннадцатиклассник Шерали Ризаев - один из лучших учеников Романа Дунаева, основателя саратовского спортивного клуба "Путь воина".

В свои 17 Шерали умудряется брать медали сразу в трех дисциплинах - ушу, боксе и армейском рукопашном бое. А началось все шесть лет назад, когда они со старшим братом пришли на свою первую в жизни тренировку.



Сам Шерали смеется - начинать было сложно, иногда хотелось бросить. Но по-настоящему затянуло в спорт после первой же победы. И если в детстве поражения выбивали из колеи, то теперь он научился их обращать себе на пользу.



Шерали не только спортсмен, но и активист общественной организации "Возрождение". Сегодня у него встреча с более юными спортсменами. Чемпион с удовольствием делится опытом и рассказывает о каждой из своих медалей. Кстати, их у него уже 13.