Впервые издан высококачественный перевод Корана на кыргызском языке

В Турецкой столице издали Коран на кыргызском языке. Доцент ОшГУ, преподаватель факультета теологии Тимур Козулуков рассказал о новом издании. «Обложка священной книги обернута дорогой кожей, бумага очень высокого качества. Отпечатано 2 тысячи экземпляров. Из них тысяча — на кыргызском языке, остальное на арабском с переводом на кыргызский. Часть тиража уже прибыла в Кыргызстан", — сообщает Козукулов.

Стоит заметить, что перевод на кыргызский язык, использованный в новом издании, взят из ранее вышедшей в свет работы переводчиков и специалистов.

«Абдышукур Исмаилов, Дуйшон Абдылдаев, Садыбакас Доолов и Салык Гавай перевели Коран в 2006 году. Это издание было отпечатано с их разрешения при поддержке Управления по делам религии Турции. Никаких изменений в тексте нет, специалисты проверяли данные только на техническое соответствие. До этого Коран такого высокого качества в Кыргызстане не издавался", — сказал доцент.