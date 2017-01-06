Сын бен Ладена попал в черные списки США

Госдеп США обновил список международных террористов, включив в него сына террориста № 1 – Хамзу бен Ладена.

Америка заявляет, что такое решение было принято в связи с тем, что Хамза бен Ладен два года назад официально вступил в ряды «Аль-Каиды» (запрещенная в России организация).

Молодому Хамзе 23-24 года и у него «большие» планы. Так, год назад он заявил, что саудовский режим должен быть свергнут, потому что граждане Аравии должны освободиться от влияния Америки.

Его отец открыто давал понять, что после себя видит преемником Хамзу.

Напомним, его отца Усаму бен Ладена, как сообщили Соединенные Штаты Америки мировой общественности, они уничтожили в Пакистане в 2011 году.