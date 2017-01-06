«Геноцида рохинья нет»: правительство Мьянмы

Нет геноцида мусульман народности рохинья в штате Ракхайн, а сообщения об издевательствах над ними – это пропаганда. Такое заявление сделало правительственная комиссия в Мьянме, сообщает Independent.

Власти отрицают все обвинения в нарушение прав человека по отношению мусульманам, а согражданам советуют не верить «слухам».

Правительственная комиссия с откровенной наглостью отрицает очевидные факты геноцида, о которых известно всему миру. Правозащитники, журналисты, представители ООН, главы государств и исламских организаций многократно заявляли о преступлениях буддистов и силовиков в отношении мусульман.

Отчеты правозащитников свидетельствуют о фактах изнасилования, пытках, издевательствах, грабежах и геноциде представителей рохинья.

Однако, цинизм руководящих лиц Мьянмы, мягко говоря, зашкаливает. Так, по их мнению, раз «бенгальское население» все еще живет в регионе, то никакого геноцида и быть не могло.