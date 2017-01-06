Благодарность: шииты отфутболили Россию

(На фото - фанат поклоняется идолам лидера Хизбулата и Путина)

Боевики шиитской международной террористической организации "Хезбола" (разрешена в России) не пропустили российских наблюдателей за режимом соблюдения перемирия в Сирии в Вади Барди в Дамаском регионе. Шиитские террористы развернули российских наблюдателей и заставили их вернуться в Дамаск.

Отметим, что российские наблюдатели отправились в Вади Барди после многочисленных сообщений и заявлений о том, что режим Асада и террористы Хизбулята активно нарушают режим перемирия в этом районе. В частности, уже после объявления перемирия в результате обстрела террористами, в том числе бочковыми бомбами, в этом районе погибло 30 гражданских лиц.

Также напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что действия "Хезболы" направлены на срыв перемирия в Сирии.

Таким образом, очевидно, что союзники Кремля в Дамаске и Тегеране ни во что не ставят его ни репутацию (гаранта перемирия), ни интересы, заключающиеся, судя по всему, в консервации конфликта (конечно, не из-за миролюбия, а по прагматическим причинам), и рассматривают его исключительно как вышибалу по вызову у них на подхвате.