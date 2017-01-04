Турция: Шиитским террористам не нужен мир в Сирии

(На фото - собрание шиитской террористической организации "Хезбола")

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил международное шиитское террористическое движение "Хезбола" (разрешено в России) в целенаправленном нарушении перемирия в Сирии, достигнутого главным образом Анкарой и Москвой.

«Если мы не сможем остановить продолжающиеся нарушения, процесс в Астане может провалиться», — предупредил турецкий министр, имея в виду запланированные на конец января переговоры, о приостановлении участия в которых уже заявила сирийская оппозиция в связи с намеренным нарушением перемирия противной стороной.

Сегодня же турецкое проправительственное издание Sabah опубликовало статью, в которой говорится, что именно Иран и приведенные им в Сирию интернациональные шиитские формирования являются основным фактором риска для мирного процесса в этой стране, в котором заинтересованы Анкара и Москва.

Также в статье отмечено, что в мирном процессе в Сирии не заинтересованы США, так как договоренность о нем достигнута Анкарой и Москвой без их участия. В пользу этого свидетельствует и вчерашний удар американской авиации по позициям Джабхат ан-Нусры (ДФШ)* в Идлибе, в результате которого погибло около 20 ее командиров. С одной стороны, это неудивительно, так как США воюют с ДФШ давно, считая ее филиалом Аль-Кайды в Сирии*. И в этом с ними солидарны все международные и региональные игроки, включая Турцию и Саудовскую Аравию, которые не признают эту организацию так же, как она не признает их. С другой стороны, именно в этот момент при участии Турции идут переговоры, призванные решить вопрос ДФШ политическим путем, через ее ликвидацию и растворение в других группах повстанцев. На этом фоне действия американцев достигают прямо противоположного эффекта - озлобления ДФШ и его союзников против Турции и тех групп повстанцев, на которые она опирается.

И в этом смысле интересы вроде бы антагонистических сил, но заинтересованных в одном результате - срыве перемирия и продолжении войны - совпадают. Они делают ставку прежде всего на международные экспансионистские военнизированные сети, которые с обеих сторон конфликта не заинтересованы в его политическом урегулировании, в результате которого их попросят на выход.

* - запрещены в РФ