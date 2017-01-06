Губернатор: за взрывом в Измире стоит РПК

Сегодня напротив здания суда в турецком городе Измир прогремел взрыв.

По сообщению агентства Анадолу, террористы взорвали заминированный автомобиль. Такое заявление сделал губернатор Измира Эрол Айылдыз.

«Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв», - сказал губернатор, отметив, что в районе теракта обнаружено еще одно заминированное транспортное средство, которое уже взорвали представители правопорядка. «Предположительно эта машина также принадлежала террористам», - пояснил Айылдыз.

Губернатор также отметил, что все указывает на то, что теракт осуществлен боевиками PПK, о чем свидетельствует характер теракта и данные о личностях террористов.

Движение транспорта в районе перекрыто. Меры безопасности в Байраклы усилены.

В то же время группа граждан, собравшихся на месте теракта, с флагами Турции в руках выкрикивает «Мы требуем казни!».