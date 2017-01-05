Германская полиция «с чистой совестью» захоронит 22 тысячи переводов Корана

Мусульмане Германии из организации «Истинная религия» (Die wahre Religion) осенью прошлого года провели в различных городах страны акцию по бесплатной раздаче Корана. Кампанию исламские активисты ознаменовали под слоганом «Читай!»

Исламская акция привлекла внимание полиции. Они конфисковали все 22 тысячи экземпляров перевода на немецкий язык Кораны. Несмотря на это, активистам удалось раздать около 3 млн. экземпляров.

Той же осенью «Истинную религию» запретили на территории Германии по подозрению в связях с террористами.

Изъятые книги, вероятнее всего, закопают в земле. Пока они хранятся на складе, сообщает полиция. По мнению МВД, они выбрали самый безболезненный для мусульман способ конфискации изъятой литературы. Как заявляют представители силового ведомства, уважая чувства верующих, книги не будут сожжены или измельчены для отправки в макулатуру, а, вероятнее, будут закопаны в землю.

Хотя, если уж на то пошло, книги лучше было как раз таки сжечь, а не закопать

Судебный процесс по делу длится с середины декабря и сейчас стороны ждут окончательного решения суда.