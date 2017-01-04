Добрый доктор Магомедхабиб

Стоматолог Магомедхабиб Гаджиев работает по пятницам совершенно бесплатно. К 26-летнему специалисту обращаются малоимущие дагестанцы, которым лечение приходится не по карману. Благотворительные расходы Магомедхабиб берет на себя и тратит на материалы половину заработанных за неделю денег.

Молодой врач-стоматолог в бесплатный день принимает с 9 утра до 6 вечера с перерывом на пятничный намаз. Среди обратившихся за помощью к врачу меценату есть такие малоимущие люди, которые впервые оказались в кабинете стоматолога.

Безвыходность положения малоимущих граждан, для которых лечение зубов стало непосильной роскошью, побудила «Доброго Доктора» Магомедхабиба дать возможность и им посещать стоматолога. «Даже в государственной клинике не всегда принимают бесплатно. Надо же и о людях тоже думать. Если есть такая возможность сделать добро, если у меня получается, почему бы и нет», — говорит Магомедхабиб.