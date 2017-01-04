«Хезболла» не собирается уходить из Сирии

Военные «Хезболлы» не уйдут из Сирийской Республики, хотя и заключено перемирие, заявил главный советник духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. О планах остаться в Сирии советник Аятоллы Али Хаменеи рассказал, отвечая на вопросы журналистов по результатам беседы в Тегеране с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики.

Как считает иранский представитель, утверждения о том, что шиитская партия «Хезболла» собирается выйти из Сирии после перемирия является информационным вбросом недругов Тегерана.

Напомним, что в марте 2017 года будет 6 лет, как началась война в Сирии. Той весной 2011 года сирийцы начали выходить на улицы и проводить мирные демонстрации против угнетающего режима. Асадитские военные тогда применили оружие и начали обстреливать митингующих. Так, мирные акции переросли в военный конфликт повстанцев и режима Асада.

Как сообщает ООН, в результате сирийской резни потеряли жизни более 400 тысяч сирийцев, 10 миллионов бежали их своих жилищ, около 5 миллионов сирийцев спасаются от войны в других странах.