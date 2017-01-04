В знании Сиры соревновались мусульманки Украины

1 января мусульманки украинского города Сумы отметили наступление нового 2017 года. Но не с дедом Морозом и елочкой, а конкурсом на знание Сиры - биографии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

Мероприятие было проведено Исламским культурным центром города Сумы.

Конкурсанткам потребовалось дать письменные ответы на 60 вопросов о жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветсвует.

Победительницами были признаны 3 мусульманки, среди которых одна новообращенная.

После конкурса участницы и другие присутствовавшие были приглашены за сладкий стол.