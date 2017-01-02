€ 300 000 выделила ЕС для беженцев-рохинья

Мусульман народности рохинья, бежавшим из Мьянмы в соседний Бангладеш от массовых преследований со стороны буддистов, еврокомиссия направила € 300 000 в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи.

Непосредственную помощь получат 7500 беженцев, прибывших в прибрежный город Бангладеша Кокс-базар.

«Большинство семей рохинья, которые недавно пересекли реку Нааф, прибыли в страну ни с чем, и поэтому остро нуждаются в гуманитарной помощи», – сказал руководитель офиса Управления Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи в Бангладеше Роман Маджкер.

Стоит отметить, что всего в Бангладеш из Мьянмы бежали порядка 27 тысяч рохинья, более половины из которых – женщины и дети. Многие находятся в тяжелом состоянии – как физически, так и психологически. У детей наблюдаются признаки недоедания.

В соответствии с Конституцией 1982 года, мусульмане-рохинья не имеют права на гражданство Мьянмы. Пользуясь безнаказанностью, фанатичные буддисты подвергают гонениям, пыткам, изнасилованиям и убийствам мусульман Мьянмы.