Москва - Казани: денег вам не видать!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения руководства Татарстана, возмутившегося тому, что без всякого согласования у республики забирают все больше заработанного. Напомним, что татарстанские лидеры сравнили такую политику с раскулачиванием и назвали абсурдом ситуацию, при которой зарабатывающие регионы не вправе претендовать на федеральные субсидии.

Медведев сказал, что так и будет дальше, потому что в Кремле настроены против принципа "деньги идут к деньгам". Правда, касается это почему-то только Татарстана, производящего промышленный, аграрный и инновационный продукт, но никак не самих кремлевских дармоедов, которые в отношении себя и своих семей в высшей степени практикуют принцип "деньги идут к деньгам".

Медведев заявил: "Целевые трансферты должны направляться в первую очередь исходя из потребностей в развитии региональных отраслей экономики, социальной сферы, других важнейших компонентов, а не просто в регионы, тем более в регионы, которые являются донорами и могут за счёт собственных средств профинансировать соответствующие мероприятия".

При этом он умолчал, почему же в бюджете 2017 года расходы на содержание госаппарата превысили расходы на образование и здравоохранение вместе взятые, уже не говоря о том, что все и больше средств съедают оборонные расходы и расходы на содержание полицейско-репрессивных структур.

Поэтому, называя вещи своими именами, Татарстан не хочет финансировать не другие регионы федерации, а милитаристские авантюры по всему миру, закручивание гаек, требующее содержания разрастающейся опричнины в виде РосГвардии, и армию чиновных паразитов, получающих деньги не за качество оказываемых ими населению услуг, а исключительно за верность самодержавной власти.

Тем не менее, в Москве руководству Татарстана дали понять, что его мнение в части распределения его же средств никого не волнует. Что ж, налицо первые трещины в отношениях между потерявшим связь с реальностью центром и регионами, по крайней мере, теми из них, что что-то из себя представляют. Последние уже начинают напоминать: "Мы же федеративное государство". На самом деле, конечно, это не так, и ответ Медведева тому очередное подтверждение. Но это в итоге может превратиться в лозунг сопротивления, куда более опасного для Кремля, чем "террористы в Сирии" и "бандеровцы на Украине".