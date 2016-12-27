Президент Татарстана: "хватит кормить Москву!"

Высшее руководство Татарстана выступило с резкой критикой политики Кремля, решившего еще больше раскулачить регионы. Если раньше из 20% налога на прибыль регионам оставалось 18%, то теперь Кремль, ни с кем не посоветовавшись, принял решение урезать их часть еще на 1%. Эта разница, как заявляется, должна будет распределяться в пользу экономически неразвитых регионов.

"В одностороннем порядке принимаются решения на федеральном уровне. Никаких согласований! Плюс есть еще попытка изменить соотношение по софинансированию. Те, кто хорошо работает, вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости! Куда страна идет? Чем... Мы же федеративное государство. Как мы не можем участвовать в федеральных программах? Это вообще непродуманное решение. Так же нельзя! Мы понимаем, что надо поддерживать регионы-реципиенты, но не за счет того, чтобы изымать, ухудшать ситуацию, которая сегодня есть. То есть весь заработок, который будет на следующий год, если мы хорошо будем работать, уйдет на покрытие того, что у нас изъяли», - эмоционально высказался по этому поводу президент Татарстана Рустам Минниханов.

При этом он прямо возложил ответственность за такую политику на «некоторых наших федеральных руководителей».

Такую политику Минниханов сравнил с "раскулачиванием" советских времен. «Раскулачивание было. Один раз выравнивали уже. Мы видели последствия. Это некоторое подобие. Ну что это такое? Если есть какие-то решения, то они должны быть согласованы, просчитаны, не в одностороннем порядке приняты»,- сказал он.

В своей позиции татарстанский лидер был единогласно поддержан другими руководителями Республики, которые присутствовали на сессии Госсовета Татарстана, где обсуждались вопросы бюджетных взаимоотношений с центром.

Это уже далеко не первая жесткая критика Госсоветом Татарстана Кремля по вопросам федерально-республиканских взаимоотношений, о чем мы также не раз писали.