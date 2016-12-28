Московскому имаму грозит до 7 лет за «террористическую» проповедь

Махмуд Велитову, имаму мечети «Ярдям» в Москве, ужесточили обвинение. Такое заявление сделал адвокат имама Дагир Хасовов Агентству городских новостей «Москва». «Следствие добавило квалифицирующий признак, что публичное оправдание терроризма совершено с использованием сети интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), по которой ему грозит до семи лет лишения свободы», - сказал защитник имама.

Первоначально следствие обвинило М.Велитова по статье «Публичное оправдание терроризма» (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, 23 сентября 2013 года М. Велитов произнес речь, якобы оправдывающую терроризм. «Эксперты» разглядели «преступление» в проповеди имама, в которой он упомянул о расстрелянном неизвестными лицами прямо возле своего дома в Дагестане проповеднике Абдулле Гаппаеве.