Либерман - евреям Франции: чемодан, вокзал, Израиль!

Ультрасионистский истеблишмент Израиля наращивает свою истерику против всего остального мира, включая западный. А лидеры последнего, судя по всему, стремятся нанести отвязанным сионистам как можно больший урон до того, как в Белый дом успеет въехать их надежда и союзник - Дональд Трамп.

Так, Франция объявила о созыве давно обещанной Парижской конференции, которая может привести к признанию независимости Палестины в одностороннем порядке многими государствами, невзирая на протесты руководства Израиля. Конференция должна пройти 15 января, то есть, за 4 дня до передачи полномочий президента США от Барака Обамы, который уже устроил Тель-Авиву "подарок" в виде неблокирования резолюции Совбеза ООН, Дональду Трампу, обещающему всячески защищать Израиль.

В этой связи министр обороны Авигдор Либерман от неофашистской партии русских евреев "Наш Дом Израиль" обрушился на Францию с гневными нападками. "Это самый настоящий трибунал против Государства Израиль. Ее главная цель состоит в нанесении максимального ущерба безопасности Израиля, очернении еврейского государства. Судя по той информации, которая доходит до нас, там готовится, фактически, современный процесс Дрейфуса. Только теперь на скамье подсудимых вместо одного еврея будет весь народ Израиля", - заявил Либерман.

В связи с этим Либерман призвал проживающих во Франции евреев покинуть эту страну. «Франция — не ваша страна, не ваша земля», - сказал он им.

Вообще же, эти пафосные заламывания рук и закатывания истерик невменяемыми сионистами, находящимися у власти в Израиле, стоит рассматривать как откровенный театр погорелого актера.

Международным сообществом, и Францией в том числе, на протяжении многих лет подряд Израилю предлагалось присоединиться к переговорам с целью урегулировать конфликтных вопросов с будущей независимой Палестиной. Однако вместо этого Тель-Авив избегал таких переговоров, действуя в одностороннем порядке, и не решая уже существующие конфликтные проблемы, а создавая новые. Строительство новых поселений колонистов на палестинских землях, провокации в отношении Аль-Кудса, запрет громкого азана в Израиле и многое другое - все это делалось ультрасионистскими властями именно исходя из того, что никто им в этом воспрепятствовать не сможет.

Пятничная резолюция ООН в этом смысле стала для них очень неприятным сюрпризом, так как даже при Обаме, несмотря на всю критику в адрес Нетаньяху, США поддерживали Израиль в таких случаях. Однако после того, как Нетаньяху начал откровенно злорадствовать в связи с победой Трампа и поражением Клинтон - Обамы, терпение Барака, сына Хусейна, видимо, окончательно иссякло. Теперь же ход конем сделала и Франция, которая, судя по всему, хочет нанести по дипломатическим позициям сионистов сокрушительный удар до того, как Трамп успеет начать их укреплять. Причем, скорее всего, это будет сделано с участием официальных представителей США, еще от нынешней администрации, которые оставшиеся до отставки 4 дня проведут в Париже максимально весело.