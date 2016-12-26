Как Израиль с Украиной посорились

Уходящий со своей должности президент США Барак Обама сделал эффектный "подарок" своим "друзьям" из Израиля, но отдуваться за это пришлось Украине и Сенегалу.

Речь идет резолюции Совбеза ООН, принятой 23 декабря, которая запрещает евреям строить новые поселения на территориях Палестины. В Израиле рассчитывали, что представители США наложат на нее ветто, тем более, что в Белый вот-вот должен въехать их пламенный друг Трамп. Однако Барак Хусейнович решил напоследок дать понять своим израильским коллегам, что о них думает, учитывая плохо скрываемое торжество Нетаньяху провалом демократов и победой Трампа на президентских выборах.

Министр израильского правительства Юваль Штейниц назвал такое поведение США "предательством своего единственного союзника на Ближнем Востоке". В чем заключаются единственность и союзничество Израиля, своей дуболомной политикой вбивающего клин в отношения США с арабским миром, сионистский министр при этом не объяснил.

Впрочем, гнев Израиля коснулся не только администрации Обамы. После принятия этой резолюции Нетаньяху распорядился минимизировать дипломатические отношения Израиля с 12 государствами, поддержавшими этоу резолюцию. Теперь глав МИДов этих стран не будут принимать в Израиле.

Особо сионисты решили отыграться на Сенегале и Украине. Этой африканской стране теперь не будет оказываться никакой помощи, что же касается Украины, ее посла Нетаньяху лично вызвал на разнос, после чего премьер-министр Украины Гройсман был вынужден отменить свой визит в Израиль.

Часть украинского общества, имеющая наивные надежды на сионистов, сочла ошибкой антиизраильскую позицию, занятую МИДом Украины. Однако постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко ясно дал понять, что Украина не могла поступить иначе, ибо сама находится в положении, схожем с Палестиной, а не Израилем. "Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву как и оккупация Крыма Россией", – пояснил Ельченко. Кроме того, он сказал, что международное право одно для всех и "нельзя им крутить, как собака хвостом".

Всего против Израиля по данному вопросу выступили такие страны как Украина, Россия, Китай, Япония, Франция, Ангола, Египет, Уругвай, Испания, Сенегал и Новая Зеландия.