Общество

В Пакистане проводили в путь «рождественский поезд»

23 декабря в 14:45 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Для «поддержки христианской общины и распространения веротерпимости» в Пакистане, по стране проедет необычный поезд. На нем расписаны христианские изречения и «рождественский орнамент», передает Интерфакс. 

Запланированный путь поезда  через весь Пакистан растянется от станции Исламабад до Лахор. «Рождественский поезд» выдвинулся в путь в четверг  и должен завершиться 24 декабря.

Инициаторами отправки необычного для мусульманского Пакистана поезда  стали министр железных дорог Пакистана Хавадж Саад Рафик  и министр по правам человека Камран Михаэль.

Реализация проекта проходила при участии  представителей пакистанских властей и христианских религиозных деятелей.

Подавляющее население Пакистана – это мусульмане, которые составляют 96% жителей страны, христианство  же исповедуют 1,6 %  пакистанцев.

Комментарии 0