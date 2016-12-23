В Пакистане проводили в путь «рождественский поезд»

Для «поддержки христианской общины и распространения веротерпимости» в Пакистане, по стране проедет необычный поезд. На нем расписаны христианские изречения и «рождественский орнамент», передает Интерфакс.

Запланированный путь поезда через весь Пакистан растянется от станции Исламабад до Лахор. «Рождественский поезд» выдвинулся в путь в четверг и должен завершиться 24 декабря.

Инициаторами отправки необычного для мусульманского Пакистана поезда стали министр железных дорог Пакистана Хавадж Саад Рафик и министр по правам человека Камран Михаэль.

Реализация проекта проходила при участии представителей пакистанских властей и христианских религиозных деятелей.

Подавляющее население Пакистана – это мусульмане, которые составляют 96% жителей страны, христианство же исповедуют 1,6 % пакистанцев.