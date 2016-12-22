Мусхаф Корана положили в суп - заключенный об издевательствах в ИК-7

Находящийся в заключении в ИК-7 г. Сегежа Республика Карелия Хазбулат Габзаев сообщил своему адвокату Максиму Камакину об избиении, которому он подвергся в колонии, несмотря на идущую там проверку Управления собственной безопасности ФСИН. Напомним, ранее на пытки в ИК-7 жаловался признанный «Мемориалом» политическим заключенным Ильдар Дадин.

Заключенный сообщил адвокату, что ему «известны случаи о насилии в отношении мусульман. За отказ есть свинину или совершение религиозного обряда заключённых помещают в ШИЗО».

Габзаев рассказывает о кощунственном поведении сотрудников колонии: « … хочу рассказать об осквернении чувства верующего охранниками. Охранники оскверняли священную книгу Коран. Они мокрые тряпки клали сверху Корана, положили Коран в лужу от супа, которая осталась на столе после приёма пищи. Клали Коран на грязный пол в коридоре. Повреждали переплёт и грубо его перелистывали».

Хазбулат просит обратить внимание на положение верующих и обращается «за помощью ко всем верующим людям, не важно, в какого Бога они верят, с просьбой оказать поддержку всем верующим заключённым, о недопустимости осквернения в колониях чувств верующих и священных книг, чтобы каждому верующему заключённому был обеспечен доступ к священным книгам».

20 декабря, как сообщает Габзаев, охранники колонии заставили его «лечь на пол и накрыли покрывалом. Придавили к полу голову чем-то очень тяжёлым, скорее всего ногой. Очень сильно затянули наручники за спиной, так что железные края наручников причиняли мне сильную боль». Его повели в кабинет начальника колонии и перед его дверьми два охранника избили его. « Меня завели в кабинет начальника. Я отказался давать какие-либо объяснения», сообщает Хазбулат.