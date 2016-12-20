Могут ли Путин, Эрдоган и Рухани остановить маховик насилия?

(На фото - карта контроля территорий сторонами войны в Сирии на сегодняшний день)

Вчерашнее убийство российского посла Карлова в Турции ставит на повестку дня вопрос - сколько еще будет раскручиваться маховик насилия в Сирии и вокруг нее, и как далеко он заведет вовлеченные в него стороны?

Вопрос актуальный с учетом того, что сегодня же состоялась техническая встреча глав МИДов Турции, России и Ирана, за которой может последовать аналогичная трехсторонняя встреча уже глав данных государств. Тема переговоров - политическое урегулирование в Сирии.

На наш взгляд, единственный способ остановить раскрутку маховика войны столь же прост, сколь и сложен - достигнуть перемирия между всеми ее участниками, которые на него согласятся. Разумеется, его участником не сможет быть ИГИЛ*, которое и само не собирается ни с кем мириться, а планирует воевать вплоть до захвата Рима. Но помимо него основные три стороны - повстанцы, асадиты и курдско-демократическая коалиция - теоретически способны заключить такое перемирие.

Понятно, что оно бы не было устойчивым и постоянно нарушалось, как это происходит и на Донбассе, и в Карабахе, но масштаб боевых действий, масштаб потерь среди мирного населения, исхода из страны беженцев мог бы быть минимизирован.

Политические вопросы могли бы обсуждаться и решаться потом, благо, у каждой из сторон есть свое видение по ним.

Скажем, Россия и Иран настаивают на отмежевании повстанцев от Джабхат ан-Нусры*, и Турция в принципе с этим согласна, что понятно, учитывая и сохраняющиеся, кто бы что ни говорил, связи этой организации с Аль-Кайдой*, и ее отношение к правительству самой Турции, да и других суннитских стран региона.

Однако как можно требовать вывода из контролируемых повстанцами территорий Джабхат ан-Нусры, если территории под асадитским контролем наводняются шиитскими террористами со всего мира в виде парамилитарных формирований КСИР, "Хезболы", "Фатимийюн", "Кудс" и т.п.?

Далее, если для России, Ирана, да и Запада остро стоит вопрос с Джабхат ан-Нусрой, то для Турции не менее остро стоит вопрос с сирийским филиалом террористической Рабочей Партии Курдистана - Демократическим Союзом и его Силами Самообороны (PYD - YPG). Между прочим, официальное представительство PYD до сих пор не закрыто в Москве, при том, что в Турции никаких официальных филиалов Джабхат ан-Нусры не существует...

Словом все эти вопросы могут решаться только одновременно и во взаимосвязи, но решаться они могут только в условиях мира - очевидно, что в условиях войны ни одной из воюющих сторон не имеет смысла идти на односторонние компромиссы и отказываться от поддержки своих братьев по оружию.

Словом, тут кто-то должен сделать первый шаг и принять политическое решение. И возникает вопрос, кто в этом принципиально заинтересован, а кто нет. Рискнем предположить, что руководство Турции в этом заинтересовано однозначно, руководство России и Ирана 50 на 50, а вот режим Асада - однозначно нет.

Именно режим Асада и его бескомпромиссная позиция являются главной причиной этой войны и они же будут фактором, препятствующим установлению даже временного перемирия, потому что этот режим фанатично стремится контролировать всю территорию бывшей Сирии, де-факто уже прекратившей существовать. По-видимому, в этом с ним будут солидарны иранские и московские ястребы. Со стороны же повстанцев, понятно, что перемирие в подобном формате будет неприемлемо для Джабхан ан-Нусры.

Поэтому, сейчас вопрос стоит так - возобладают ли факторы и силы, стремящиеся к мирному завершению конфликта, или маховик насилия будет продолжать раскручиваться с непредсказуемыми последствиями для всех его участников.

* - запрещенные в России организации