Морган Фримен назвал азан одним из прекраснейших звуков в мире

Голливудский актер Морган Фримен считает, что призыв на молитву (азан) является одним из самых прекрасных звуков в мире.

Он рассказал об этом в своей передаче в рамках проекта «История Бога» после того, как посетил одну из мечетей. После того, как имам мечети рассказал Фримену историю возникновения азана и условия, которым должен соответствовать муэдзин, актер попытался воспроизвести азан, произнеся «Аллаху Акбар». Имам отметил, что если Фриман будет стараться, у него все получится.

Напомним, ранее появление Моргана Фримана в мечети Лондона в день Ашура стало поводом для разговоров о том, что артист принял ислам. Сам же актер в своих интервью подчеркивает, что вырос в нерелигиозной семье и проект «История Бога» интересен ему раскрытием темы существования Вселенной.

В рамках работы над фильмом Фриман посетил множество храмов и святых мест, в том числе мечети в Каире и Нью-Йорке.