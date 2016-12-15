IT-компании отказали Трампу в сборе данных на мусульман

Сотни сотрудников ведущих американских технологических компаний отказались от создания базы данных о мусульманах Америки. Инженеры IT-технологий подставили свои подписи под открытым письмом, в котором обязались не помогать будущей администрации Дональда Трампа в создании базы данных со сведениями о вероисповедании, расовой и национальной принадлежности людей, которая может быть в дальнейшем использована при депортации нелегальных мигрантов и преследовании людей по религиозному признаку.

«Мы выражаем солидарность американцам-мусульманам, иммигрантам и всем, кто оказывается под угрозой в связи с политикой сбора данных новой администрации….Мы не хотим создать базу данных людей на основе их конституционно защищенных религиозных убеждений. Мы отказываемся поддерживать массовые депортации людей, которых правительство считает нежелательными», - сообщается в письме.



Обращение на сегодняшний день подписали 585 человек: руководители, программисты, дизайнеры и прочие сотрудники компаний, среди которых есть и Apple, Google, IBM, Twitter, GitHub, и другие.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что Вашингтон должен запретить всем без исключения мусульманам из других стран въезжать на территорию США. Впоследствии он изменил свою позицию, отметив, что Соединенным Штатам следует ввести запрет на въезд лишь для тех приверженцев ислама, которые прибывают из стран, где отмечается высокая террористическая активность, а также из государств, в которых нет механизмов проверки на принадлежность к террористическим структурам лиц, стремящихся попасть на американскую территорию.