Сайт онлайн игр Friv.com годами развращал детей в 37 странах мира (18+)

Материал 18+

Просьба ко всем, кто пострадал от действий осуществляемых на сайте Friv.com в 2007-2008 годах, обратиться в редакцию, анонимность гарантируем.

Собственное расследование издания "Голос Ислама" о деятельности самого популярного сайта онлайн-игр для детей, который в 2015 году занимал первое место в мире. Этим материалом мы напоминаем всем родителям: вы обязаны контролировать, чем занимаются ваши несовершеннолетние дети в интернете.



Один из самых известных сайтов онлайн игр для детей, которым владеет компания из Великобритании, в 2007 – 2008 годах растлевал детей материалами 21+ и вовлекал их в общение со взрослыми на сексуальные темы.

История Friv



Термин "Friv", происходящий от сокращения английского слова «frivolous», которое геймеры используют для описания простой игровой механики в браузерных играх, долгое время был просто названием для онлайн игровых платформ и игр. Тысячи веб-сайтов по всему миру, десятки приложений для смартфонов и множество других источников, использовали этот описательный термин, включая такие популярные турецкие издания, как Hurriyet, Mynet, Milliyet и Sabah или например, известный во всем мире бренд Red Bull.



Предположительно в 2007-2008 годах, британский предприниматель Джеймс Макдональд (James Ian MacDonald), единственный владельц компании Zyis Limited, обладающей сегодня правами на товарный знак Friv по всему миру, создал вебсайт, назвав его «Friv», как позже он стал утверждать - «придумав этот термин». По известным только ему причинам, во всех открытых источниках Макдональд сообщает о запуске этого проекта в 2006 году, при этом согласно данным Вебархива, до конца 2006 года сайта точно не существовало.

На фото Джеймс Макдонлаьд

(Архив сайта friv.com 2007 год)

Рассказывая свою историю в судебном совете по товарным знакам США, в 2016 году Макдональд заявил:

«… я начал работать волонтером в школе Belmont Infant School, расположенной в Дареме, Северо-Восточная Англия. В качестве волонтера я работал вместе с учителями, помогая ученикам младших классов выполнять различные учебные задания. В рамках своей волонтерской деятельности я помогал учащимся в различных онлайновых мероприятиях, включая обучающие игры, предлагаемые через Интернет. При этом я часто сталкивался с потребностью в надежном источнике онлайновых игр и образовательных мероприятий для всей семьи и класса. В частности, я часто наблюдал, как на высокомонетизированных веб-сайтах учеников постоянно обманывали, заставляя непроизвольно щелкать по рекламе, вместо того чтобы предоставить им доступ к образовательному контенту и образовательным мероприятиям в Интернете, включая игры.»

В рекламных материалах и на страницах своего сайта, Макдональд пишет о "безопасных играх" как о главной отличительной особенности своего проекта, одновременно критикуя конкурентов за размещенную у них "небезопасную рекламу". При этом в попытке создать место в интернете с «безопасными играми», он сразу опубликовал на friv.com видео-энциклопедию, в которой в мультипликационном формате обучал детей использованию нецензурного слова «F*CK» во всех возможных вариантах его применения. Поскольку этот контент не вызвал ожидаемого эффекта, Макдональд решил пойти дальше и, видимо, основываясь на принципе «запретный плод сладок», разместил на своем новом проекте игру его собственной разработки «PureScore», которая уже имела скандальную репутацию в интернете.

Видео энциклопедия «F*CK»

Не известно, была ли личная «особая любовь» к детям Джеймса Макдональда, причиной организации им вовлечения несовершеннолетних в общение со взрослыми на темы, потенциально несоответствующие их возрасту или он просто жаждал раскрутить сайт любой ценой и поэтому пошел на это. Делал он это явно осознанно, так как после того, как по юношеской неопытности, Джеймс увековечил свое имя в качестве разработчика игры PureScore, совместно со всеми, кто перевёл ее на разные языки, найти информацию о том, что именно Макдональд является владельцем сайта friv.com, в индексируемых источниках интернета через Google невозможно.

Игру PureScore на российских форумах, таких как Pikabu,

обсуждали исключительно взрослые и только с предупреждением 18+

Так "игра" PureScore появилась на сайте friv.com, что, возможно, и обеспечило тот эффект, на который рассчитывал Макдональд. Популярность сайта Friv.com стала расти с такой скоростью, что в 2015 году проект занял 1 место в мире в рейтинге самых популярных сайтов онлайн игр по версии SimilarWeb.

Неизвестно, как долго игра PureScore была размещена на сайте friv.com, важно только то, что суть и смысл игры представляли серьезную опасность для психики несовершеннолетних, оставляя травмирующие последствия на всю жизнь.

PureScore

"Игра-квиз", в которой пользователи отвечают на вопросы о своем сексуальном опыте. Для привлечения вовлечения в эту "игру" детей, Джеймс Макдональд разместил, на сайте онлайн игр для детей friv.com, кнопку (иконку) в трое превосходящую по размеру другие игры.

Игра PureScore была размещена на самом видном месте сайта friv.com,

с самой большой иконкой - кнопкой доступа (правый нижний угол)

При запуске игры предлагался выбор возраста: <16, 16-25, 26-35, 35-45, >45. Ребенок выбирал свободно любую возрастную группу, да и вопросы отличались в группах незначительно, а уровень неприемлемости для детей был максимальным везде, в том числе и для <16.

Игра начиналась с достаточно безобидного вопроса: «Ходили ли вы на свидание с девушкой (с парнем, в женской версии игры)?», но затем детям, в зависимости от того мальчик это или девочка, предлагались разные вопросы, касающиеся опыта самостоятельного проникновения пальцами в свой задний проход, опыта проникновения пальцами в задний проход противоположного пола, об однополом опыте совместной и взаимной мастурбации, об опыте орального контакта с анальным отверстием противоположного пола, об опыте секса с животными и даже с собственными родителями. В одной из концовок игры, ребенок видел анимацию со звуком, в которой дьявол занимается анальным с сексом с мальчиком, изображенным в виде ангела.

Одна из версий концовки игры: Дъявол насилует ребёнка в задний проход

В игру PureScore можно было играть на 37 языках, в том числе и на русском. По данным сайта разработчика, в 2007-2008 годах в игре ежедневно участвовали до 10 000 пользователей, самое большое количество посетителей было из России - 20%.

Притон для педофилов

Игра PureScore не ограничивалась только растлением детей, Макдональд пошел значительно дальше. После ответов на вопросы, тех детей, которые не сбежали от увиденного и прочитанного, он вовлекал в общение со взрослыми на темы вопросов из "игры".



Страница чата в PureScore

На существующих в разное время двух специальных страницах чата ребенку сообщалось: «Пожалуйста, не стесняйтесь оставить здесь пару записей о своем PureScore счете и о том, как вы его получили».

Макдональд явно понимал, что в этом чате он сводит детей со взрослыми, заинтересованными в таком общении: «Помните, что может быть читающая молодежь, поэтому, пожалуйста, старайтесь избегать ненужной грубости».

Это был полноценный чат, с никами, регистрацией через почту, смайликами и дискуссиями. В код страниц чата PureScore был встроен мессенджер Myshoutbox, сохранившийся только в версии Вебархива. Тем не менее, этого достаточно, чтобы точно представить, как выглядело общение.

По сути, Джеймс Макдональд, создал идеальное место для тестирования детей, где на основании результатов их рейтинга, которым их просили поделится в чате, взрослые педофилы выбирали себе подходящие кандидатуры и вступали с ними в общение на тему извращений в сексе, чем это продолжалось дальше и сколько детей из онлайн общения перешли в офлайн, неизвестно. При этом ссылку на тест PureScore, можно было отправить в личном сообщении по смс, разместить на детском форуме, а можно было даже поставить на сайте онлайн игр для детей, как это и сделал Джеймс Макдональд.

Friv сегодня

Сайт Friv.com с момента создания сразу привлек массовое внимание детей во всем мире, включая и Россию. Достоверно неизвестно, какой вклад в эту популярность внесли опубликованная на сайте видеоэнциклопедия «F*CK» и секс-квиз PureScor, а также сколько детей пострадали от этого. Тем не менее, компания Джеймса Макдональда Zyis Limited в 2015 году, успешно зарегистрировала товарный знак «Friv» по всему миру, в том числе и в России, продолжает свою деятельность по сегодняшний день, о фактических последствиях которой, может стать известно лет через 15, так же, как это произошло сейчас с вскрывшимися фактами за 2007-2008 годы.