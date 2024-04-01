Террористическая нацистская организация - РПЦ

Итак, с прошлой недели многие узнавшие про эту новость стали догадываться о том, о чем мы пишем много лет. Речь идет о так называемом Наказе Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) к органам законодательной и исполнительной власти России, принятом 27 марта на его съезде под председательством патриарха Русской Православной Церкви Кирилла и размещенном на официальном сайте этой организации (http://www.patriarchia.ru/db/text/6116189.html).

Наказ этот гласит в том числе следующее:

"С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной...

После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и ее народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена".

Иначе говоря, "духовная власть" русского мира требует от его политической власти вести войну против Украины не за сохранение уже завоеванных Россией территорией вроде Крыма, ДНР, ЛНР и еще двух (частично) аннексированных областей, не за расширение этих территорий до Одессы и всего левого берега Днепра, как иногда говорят, а за полное завоевание всей Украины, включая Киев и Львов.

Кроме того, РПЦ подтверждает то, что видит государства бывшего СССР частями "большой исторической России", а "русский мир" распространяет повсюду, где живут те, кто разделяют его "ценности":

"Россия является создателем, опорой и защитником Русского мира. Границы Русского мира как духовного и культурно-цивилизационного феномена существенно шире государственных границ как нынешней Российской Федерации, так и большой исторической России. Наряду с рассеянными по всему миру представителями русской ойкумены, Русский мир включает в себя всех, для кого русская традиция, святыни русской цивилизации и великая русская культура являются высшей ценностью и смыслом жизни".

К чему ведет первое, понятно на примере Украины. Ее тоже долгое время формально признавали как отдельное государство, одновременно считая частью "большой исторической России" и "русского мира". Однако когда она попыталась оторваться от них, решили, что она утратила право существовать как государство и теперь должна быть завоевана силой. Таким образом, очевидно, что то же по этой идеологии должно ждать любое из постсоветских государств, которое решит оторваться от "русского мира". Тем более, что если это получится сделать с крупнейшим из них - Украиной, с другими это будет сделать в разы легче.

Что же касается распространение "русского мира" через его диаспоры, применительно к самой России РПЦ требует руководствоваться совершенно другой логикой:

"Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком и не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, а следовательно, не способных к интеграции в российское общество, меняет облик российских городов, что приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства страны. В крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Существуя по собственным правилам, они служат питательной почвой для экстремизма и терроризма, а также являются источником колоссального напряжения в обществе".

Иначе говоря, где бы ни жили носители "русского мира", должен существовать и он, а если власти этих стран пытаются распространить на него свои законы, требуют от "русскоязычных" знания местных государственных языков, уважения их культуры, ценностей и так далее, то там следует проводить "денацификацию". Но вот в самой России, где живут представители других "миров", вроде исламского и центральноазиатского, их следует принуждать к изучению русского языка, уважению русских культуры и законов.

Итак, перед нами совершенно официально идеология религиозно-нацистского типа, обосновывающая религией завоевание и подчинение других народов и стран, требующая вести войну с теми из них, кто против этого восстает, и ставящая один "русский мир" над всеми остальными.

И это идеология именно Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП), потому что так называемый Всемирный Русской Народный Собор официально является его "общественным крылом", его лидером является патриарх - глава РПЦ (https://vrns.ru/o-vrns/biografiya-patriarkha-moskovskogo-i-vseya-rusi-kirilla.php), а решения этого ВРНС вывешиваются на сайте Московской Патриархии.

Поэтому то, что все это является официальной идеологией РПЦ МП с 27 марта 2024 года стало очевидно уже любому, кто способен сложить два и два и получить из этого четыре.

Однако к сожалению, даже после этого многие комментаторы не до конца поняли суть дела и продолжили расставлять неправильные акценты.

Так, многие сказали или написали, что РПЦ МП в лице своей официальной общественной структуры ВРНС "поддержало" т.н. СВО, назвав ее священной войной ("православным джихадом"). Но это не так, потому что РПЦ МП не просто поддержало эту войну, как это сделали сотни других элементов российского режима, кто идейно, а кто вынужденно.

На самом же деле РПЦ идеологически и инициировала эту войну, одной из важнейших причин которой стало распространение ее идеологии "русского мира" на российскую государственную власть и особенно ее силовую и пропагандистскую составляющую. И сегодня РПЦ не просто поддерживает власть в ведении этой войны, а ставит перед ней в своих наказах те задачи, которые первые лица этой власти вроде Путина или Пескова пока еще не решаются формулировать с такой откровенностью.

Итого, РПЦ МП это "православно-джихадистская", фундаменталистская, по сути террористическая и нацистская организация, не только враждебная Украине, но и представляющая угрозу всем постсоветским странам, которые могут подвергнуться агрессии следующими, а также для всех независимых от России стран, в которых находятся ее "личинки русского мира". И если во многих странах ставят вопрос и добиваются запрета тех религиозных сообществ, которые признаются экстремистскими и террористическими, то тем более это следует делать применительно к РПЦ - подстрекателю крупнейшей войны в Европе после 1945 года.