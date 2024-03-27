Израиль теряет безоговорочную поддержку США

Резолюция Совета безопасности ООН с призывом немедленно прекратить боевые действия, которую на этот раз не стали блокировать США, оказалась холодным душем для Израиля со стороны Вашингтона.

Нетаньяху отреагировал не менее резко - отменой визита израильской делегации во главе с министром Роном Дермером в Вашингтон.

В свою очередь офис Нетаньяху выступил с заявлением, в котором говорится в частности следующее: "США отказались от своей последовательной позиции в СБ ООН, где несколько дней назад они отмечали связь между прекращением огня и освобождением заложников. Этот отказ вредит и военным усилиям Израиля, и его попыткам освободить заложников, потому что дает группировке ХАМАС надежду: будто международное давление позволит ей согласиться на прекращение огня, но без освобождения заложников".

На самом деле, Нетаньяху передергивает факты, потому что к изменению позиции он вынудил США сам своей упертостью и отказом обсуждать решение двух государств, более того, заявлением, что не поддерживает создание Палестинского государства. А раз нет единства по стратегии, то и по тактике его может не быть, так как поддержку на этом уровне Нетаньяху использовал и использует, чтобы продолжать бойню в Газе.

Это изменение чувствуется и на уровне риторики и символических жестов, потому что ранее непреклонный к пропалестинским протестам на его выступлениях, на этот раз Байден попросил полицейских вести себя тактично с пропалестинскими активистками, начавшим выкрикивать лозунги в поддержку Газы во время его выступления. "У них есть резон" заявил Байден, добавив, что Газа нуждается в заботе.

К слову, несколько отвлекаясь от американо-израильских отношений, отметим, что к миру в Газе призвал во время своего выступления на ифтаре и президент Украины Владимир Зеленский, а среди гостей на этом мероприятии был посол Палестины в Украине.

Однако самое худшее для Израиля Нетаньяху на американском направлении это даже не открытый конфликт с нынешним президентом Джо Байденом, а внезапно прозвучавший призыв возможного будущего президента США Дональда Трампа. Главный адвокат ястребинной политики Израиля на этот раз призвал его власти заканчивать войну, заявив, что то, что оно делает в Газе - это большая ошибка.

И вот это действительно сенсация, говорящая о том, что воинственные круги Израиля утрачивают поддержку уже не только американских демократов, что давно не новость, но и своей главной надежды в последние годы Дональда Трампа.

В этом контексте практически предрешенной можно считать политическую участь лично Биньямина Нетаньяху, которого на следующих выборах скорее всего ждет поражение и бесславный уход в политическое небытие. А вот новым властям Израиля наверняка придется начинать диалог о решении двух государств.