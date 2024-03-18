Урусбаши на марше. Что надо понимать?

Окончательное превращение так называемой Российской Федерации в "Северный Туркменистан" во главе с собственным Урусбаши - бесменным и обожаемым лидером многонационального русского народа, вот итог развития постсоветской России, которая тридцать лет назад собиралась строить демократию, правовое государство и прочие недостижимые для тюрьмы народов на 1/8 части суши вещи.

При этом понятно, что в реальности и близко нет тех под 90% голосов поддержки, нарисованных Урусбаши по России, как нет и тех под 100%, что нарисовали ему в оккупированной Чечне и еще ряде республик.

Реалистичная цифра голосовавших за Путина колеблется в диапазоне 30-40%, а за антивоенных кандидатов, призывавших остановить войну и раскрутку репрессий, даже сейчас были готовы голосовать под 20%, когда вся мощь государственной пропаганды работает против этих идей. С чем и было связано убийство уже давно политически нейтрализованного Навального (чтоб было надежнее) и снятие с выборов Надеждина. Но даже и допущенному до выборов абсолютно никакому Даванкову реальный результат сократили в разы, примерно с 15%, которые за него проголосовали в действительности, до позорных 4%.

Итак, проблема не в том, что Путина поддерживают все россияне - очевидно, что в активной форме его поддерживает их меньшинство. Проблема в том, что остальные либо безразличны, либо беспомощны, что и позволяет в итоге рисовать ту цифру в почти 90% поддерживающих Урусбаши, которая предъявлена миру.

Зачем же это сделано? Так Урусбаши дает себе мандат на что угодно, но прежде всего, конечно, на войну с врагами внешними и расправы с врагами внутренними. Вот это и есть реальный результат этих так называемых выборов, который только и имеет значение.

Какой вывод из этого следует делать всем тем, для кого это омерзительно? Вывод такой, что, с одной стороны, с подобными диктатурами бесполезно играть в наперстки по их правилам, что и касается всех их выборов, на которых они теперь будут рисовать примерно такой результат. С другой стороны, помнить, что все подобные диктатуры, до последнего рисовавшие картины всенародного обожания их диктаторов, в один прекрасный момент рушились, даже если существовали к тому времени по нескольку десятилетий. И тогда миллионы выходили на улицы уже не участвовать в фарсе по правилам игры шулеров, а сносить их истуканы и их опостылевший режим.

Ин ша Аллах, рано или поздно это произойдет и здесь. И надо это просто понимать и готовиться и стремиться к этому.