Армения идет в ЕС. Возможности и риски для нее и для Азербайджана

Армения стремительно разворачивается в сторону ЕС, что в принципе неудивительно, учитывая изначальные цели Никола Пашиняна и Бархатной революции, произошедшей в ней в 2018 году против пророссийского карабахского клана.

Лишь 9 марта глава МИД Армении Арарат Мирзаян заявил о стремлении этой страны в ЕС, и вот уже 14 марта Европарламент принял резолюцию, призывающую предоставить Армении статус страны - кандидата в члены ЕС.

Сразу надо отметить две вещи. Во-первых, этой резолюцией лишь призывается предоставить Армении статус кандидата в члены ЕС, то есть, он еще ей не предоставлен. Во-вторых, как показывает опыт Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдовы и Украины, между получением статуса кандидата в члены ЕС и принятием в него лежит немалая, обычно многолетняя дистанция.

Тем не менее, стратегический курс Еревана обозначен, и это ставит на повестку дня очень важные вопросы, как для него, так и для его соседей и традиционных противников - Баку и Анкары.

Совершенно однозначно, что сейчас Москва, рассматривающая это как пощечину со стороны Еревана, попытается наказать его руками Баку. И очень важно, как в этой ситуации себя поведет каждая из сторон.

Долгие десятилетия под властью карабахского клана Армения была безоговорочным форпостом России на Кавказе, и когда в ней, с одной стороны, произошла прозападная Бархатная революция 2018 года, с другой стороны, ее лидер Никол Пашинян вместо того, чтобы начать мирное урегулирование с Азербайджаном, пошел с ним на эскалацию, Баку воспользовался охлаждением отношений Еревана и Москвы, и нанес по первому удар, убедившись в невмешательстве второй.

Тогда, в 2020 году Баку сумел закрыть Карабахский вопрос примерно на 70%, а в 2023 году еще на остальные, если не 30%, то по крайней мере 29%. Но вот вопрос азербайджано-армянского противостояния, несмотря на все попытки, закрыт так и не был, и мирный договор, устраивающий обе стороны заключить не удалось.

Поэтому, не секрет, что между сторонами остаются незакрытые противоречия. Это и вопрос Зангезурского коридора для Азербайджана, и вопрос с исходом в 2023 году карабахских армян, который был организован их властями, но может использоваться для обвинений Азербайджана в этнических чистках, и идущее сейчас перевооружение Армении с одновременными заигрываниями с Ираном, которые создают угрозу для Азербайджана.

Исходя из всего этого сейчас, когда Армения уже потеряла поддержку России, но еще не вступила в ЕС (а тем более в НАТО, вопрос которого может встать вслед за этим), у руководства Азербайджана, конечно, возникает соблазн повторить успех двух предыдущих кампаний и нанести удар по раскрытому противнику, чтобы решить силой вопрос того же Зангезура.

Нет никаких сомнений, что в этом сейчас была бы заинтересована Москва, которая могла бы воспользоваться этим, чтобы все-таки свергнуть Пашиняна, вернуть к власти карабахский клан, и намертво привязать огрызок Армении к России. Ну а для Азербайджана в свою очередь это бы стало возможностью решить еще один свой стратегический вопрос - Зангезурский.

Однако не менее очевидно и то, что сыграв с Москвой в эту игру, Баку сейчас оказался бы ее долгосрочным геополитическим заложником не меньше, чем Ереван. Да, сейчас его отношения с ЕС далеко не идеальны, в первую очередь из-за азербайджано-армянского противостояния. Но пока еже Азербайджан в отношениях с Западом не сжег за собой мосты так, как это сделала путинская Россия после 2014, а особенно после 2022 годов. Но если массированный удар сейчас будет нанесен уже по международно признанной территории Армении и именно в тот момент, когда она начинает процесс сближения с ЕС, с отношением Запада к Азербайджану может произойти то же, что произошло с такими отношениями у России после 2014 и 2022 годов.

В этом случае Москва убила бы одним выстрелом сразу двух зайцев - наказала бы и вернула под свой контроль ереванских армян, поставив над ними армян карабахских и московских (симоньяны и прочие), и привязала бы к себе превратившийся в изгоя на Западе Азербайджан.

Думается, что эти риски в Баку понимать должны и что азербайджанскому руководству должно хватить мудрости не угодить в эту геополитическую ловушку. Однако для этого мудрости и ответственности должно хватить и армянским властям, которые наконец должны понять, что отрыв Армении от России не состоится, если она не сумеет закрыть свои стратегические противоречия с Азербайджаном, а также с Турцией. И если в Баку сейчас будут видеть, что Никол Пашинян пытается не решить эти противоречия мирно, а просто нырнуть из под одного зонтика под другой, чтобы взять потом реванш за понесенные поражения, то тем самым он может просто не оставить Ильхаму Алиеву другого варианта.

Поэтому на кону ни больше, ни меньше геополитическое будущее Южного Кавказа, которое определят отношения Азербайджана и Армении между собой и с их внешними партнерами. Если они снова столкнутся в войне и в результате этого закрепят себя в нише геополитических заложников России, оно будет одним. Если им хватит мудрости договориться между собой и, отвязавшись от зависимости от Москвы, начать выстраивать многосторонние отношения с другими международными центрами силы, совсем другим.