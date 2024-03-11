Рамадан 2024: благо и испытание для Уммы

Команда "Голоса Ислама" и телеграм-канала "Исламистъ" поздравляет всех мусульман с наступившим Рамаданом 1445 года по Хиджре!

Желаем всем благословенного месяца поста и поклонения и просим у Всевышнего, чтобы его благодать коснулась всех, кто постится и кто не имеет такой возможности по уважительным причинам.

Вместе с благодатью каждый год с этим месяцем приходят и испытания для верующих в разных частях света. В этом в центре внимания мусульман, конечно, положение в Газе, где поститься приходится под сионистскими бомбами, в условиях нехватки еды, воды, лекарств или где у людей из-за всего этого нет такой возможности.

Мы напоминаем вам и себе, что Рамадан это месяц не только поста и молитвы, но и милостыни, и что практически в каждой стране сегодня есть благотворительные фонды, необязательно мусульманские, через которые безопасно для себя можно отправлять финансовую помощь нашим братьям и сестрам в Газе. В том числе это сайты ассоциации Unicef и им подобные.

Конечно же, этот месяц станет испытанием не только для наших братьев и сестер в Газе и не только для готовности каждого из нас им помогать, но и для мусульманского мира в целом. Ведь несмотря на все призывы к прекращению огня в этот месяц сионистский мясник Нетаньяху анонсирует начало операции в Рафахе, которая может стать кульминацией устроенной им Газе бойни, и от которой его предупреждают почти все мировые лидеры.

Таким образом для лидеров мусульманских стран, обладающих не только военными, но и экономическими возможностями, этот Рамадан может стать испытанием вдвойне. Согласятся ли они, чтобы их граждане и подданные проводили этот месяц в безопасности, как семейный праздник, наблюдая, как в Рафахе будут в промышленных масштабах истребляться их братья и сестры? Или же мусульмане все-таки мобилизуются сами и сумеют мобилизовать мировую общественность для того, чтобы принудить власти Израиля прекратить свои военные преступления и начать поиск политического решения на основе принципа двух государств?

Поэтому мы просим Всевышнего вселить решимость в сердца правителей мусульманских стран в этот месяц и смягчить сердца людей во всем мире, чтобы этот Рамадан стал благом для народа Газы и всех верующих.